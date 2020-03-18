» ترامب يفعل أول قانون رسمي لمحاربة كورونا

أحمد سالم
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفعيل قانون الدفاع الوطني لتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من مواجهة فيروس كورونا.
وأكد ترامب، في خطاب، اليوم الأربعاء، أنه «نعمل مع مجموعات مختلفة لتطوير علاج لفيروس كورونا».
وتابع: «سنرسل مستشفيات عائمة إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة لتوفير قدرات تساعد على مواجهة كورونا».
وتابع: «قمنا بزيادة القدرة على إجراء عمليات فحص كورونا وأدعو الهيئات المتخصصة لمزيد تسهيل الإجراءات».
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