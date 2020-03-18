» الداخلية تعلق استخراج وتجديد الرخص بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، اعتباراً من غد الخميس حتى 16 إبريل المقبل.

وقالت الوزرة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت، أنه تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ، على أن يكتفي لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري)، أو من خلال أحد مكاتب البريد.