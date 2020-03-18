» إيطاليا.. وفاة نحو 500 شخص في يوم واحد

18 مارس 2020 - 08:00 م

كشفت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء، عن حصيلة ضخمة لوفيات فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت عن وفاة 475 شخصا في أنحاء البلاد في هذه المدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2978.

وقالت إنه تم تسجيل 4207 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 35713 مصابا، يخضع 28710 منهم للعلاج.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي ارتفع إلى 1959، بعد تسجيل 319 وفاة جديدة في يوم واحد فقط.

وقالت وسائل الإعلام إن المقاطعة سجلت 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز بلغ 17713.