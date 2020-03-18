  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

مفاجأة/ هل يقتل الحر فيروس كورونا؟.. علماء يجيبون

الطيب

شيخ الأزهر: ما يفعله الأطباء في مواجهة كورونا سيكتبه التاريخ

مرتضى منصور

فيديو مفاجئ لـ«مرتضى منصور»: «الدولة هتلطم»

الدولار

أسعار الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه

والد قتيل فيلا نانسي عجرم

تطور مفاجئ..والد قتيل فيلا نانسي عجرم يصدم الجميع (فيديو)

الجيش الأردني

إغلاق أول عاصمة عربية بسبب كورونا

القوات المسلحة

المتحدث العسكري ينفي انتشار الجيش لفرض حظر التجوال

محمد صلاح

«صلاح» يتبرع بـ20 مليون جنيه لمكافحة كورونا

الراحل أحمد عامر ضحية كورونا

خطأ كارثي أودى بحياة المتوفي بـ«كورونا» في الدقهلية

جانب من أحد أفلامها

اعتراف صادم لفنانة شهيرة عن مشاركتها في فيلم إباحي

الصحة العالمية تصنف كورونا بـ«عدو البشرية»

آخر الأخبار

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية: "فيروس كورونا" عدو البشرية

#

وزيرة الصحة: هذا هو سلاح الصين ضد فيروس كورونا.

#

الصحة العالمية تعلن إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا

#

الصحة الفرنسية تحذر من هذه الأدوية عند الإصابة بـ"كورونا"

الصحة العالمية

كورونا

عدو البشرية

صنّف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فيروس كورونا المستجد، الأربعاء، بأنّه «عدو للبشرية».

وقال في مؤتمر صحفي إن "هذا الفيروس يمثّل تهديداً غير مسبوق، ولكنّه يمنح أيضاً فرصة غير مسبوقة لكي نحتشد ضد عدو مشترك، عدو للبشرية".

وأكد غيبريسوس، أنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم اتخاذ نهج شامل لمكافحة وباء COVID-19 الناجم عن فيروس كورونا الجديد وعزل واختبار وتتبع أكبر عدد ممكن من الحالات.

وقال إنه "لقمع الوباء والسيطرة عليه، يتعين على البلدان أن تعزل وتختبر وتعالج وتتبع".

وأضاف أنه "إذا لم يفعلوا ذلك فإن سلسلة تفشي الفيروس يمكن أن تستمر عند مستوى منخفض ثم تظهر مرة أخرى بمجرد رفع إجراءات التباعد الجسدي". وقال إن استراتيجية الاختبار والتتبع "يجب أن تكون العمود الفقري للاستجابة في كل بلد".

وقال غيبريسوس أيضا إنه لتسريع عملية البحث عن العلاجات والأدوية المحتملة لعدوى COVID-19 ، تنظم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها دراسة متعددة البلدان لتحليل ومقارنة بعض العلاجات التي لم يتم اختبارها بعد.

وأضاف أن "هذه الدراسة الدولية الكبيرة مصممة لتوليد البيانات القوية التي نحتاجها لإظهار العلاجات الأكثر فعالية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية: إجراءات مصر الوقائية تقلل انتشار فيروس كورونا
» السعودية تعلن إصابة 67 حالة جديدة بـ«كورونا»
» ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا إلى 2626 حالة
» صور.. تفاصيل وفاة مدرب «أتليتكو» بسبب فيروس كورونا
» إيطاليا.. وفاة نحو 500 شخص في يوم واحد
» الذهب يرتفع 9 جنيهات اليوم الأربعاء
» الداخلية تعلق استخراج وتجديد الرخص بسبب كورونا
» فيديو لمنفذ هجوم مانشستر الانتحاري قبل تفجير نفسه
» هؤلاء اللاعبون تبرعوا لمتضرري كورونا
» ترامب يفعل أول قانون رسمي لمحاربة كورونا
» إغلاق أول عاصمة عربية بسبب كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة