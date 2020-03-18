» ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا إلى 2626 حالة

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد الوفيات إلى 104 حالات بسبب فيروس كورونا في البلاد كما ارتفع عدد الإصابة إلى 2626 حالة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت ارتفاعا ضخما في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وقالت الولايات المتحدة إنها سجلت 84 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أوردت أمس أن أكثر من 100 شخص توفوا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إثر الإصابة بـ فيروس كورونا الجديد.

وقالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ 5000 شخص امس الثلاثاء، بزيادة 5 أضعاف خلال 7 أيام، مع تكثيف الولايات المتحدة لعمليات الاختبار للكشف عن إصابات كورونا وتدابير الحد من انتشاره.