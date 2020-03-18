» السعودية تعلن إصابة 67 حالة جديدة بـ«كورونا»

18 مارس 2020 - 08:42 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن 45 حالة والتي تمثل النسبة الأكبر هي من الحالات القادمة من السفر قبل يومين والتي تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، موضحة أن هذا الإجراء أثبت فاعليته في التصدي لانتشار العدوى داخليًا.

وتوزعت الحالات كالتالي: في الرياض (19)، المنطقة الشرقية (23)، جدة (13)، مكة المكرمة (11)، وعسير (1).