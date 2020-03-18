شريهان تتضرع إلى الله: يا مغيث أغثنا.. ظلمنا أنفسنا

18 مارس 2020 - 10:07 م

توجهت الفنانة شريهان بالدعاء واللجوء إلى الله لصرف وباء كورونا الذي ضرب معظم دول العالم.

وكتبت شريهان في عدة تدوينات على حسابها في تويتر : " أعوذ بالله من الشيطان الرچيم «مِنْ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئْ الْأَسْقَامِ» .. يا مغيث أغيثا يا مغيث أغيثا يا مغيث أغيثنا.

وأضافت وهي تلجأ إلى الدعاء : «تحصنت وحصنتكم جميعاً بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير».

يذكر أن الفنانة شريهان كانت قد لجأت إلى تحصين نفسها وأسرتها بالتزامن مع عاصفة التنين التي ضربت بعض الدول الخميس الماضي قائلة : " اللهم زوجي وبناتي وعائلتي وجميع خلقك يا رب العالمين في ودائعك، اللهم أرزقهم لُطف القدر وصحة الجسّد وطيب الخاطر وعافية الدهر، اللهمّ أحفظهم بعينك التي لا تنام ولا تغفل أبداً، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهُداه، وأعوذ بك من شرِّ ما فيه و شرِّ ما بعده".