مرتضى يكشف مفاجأة مدوية عن صفقة القرن الجديدة التي سيخطفها من الأهلي

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الزمالك

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - حقيقة ما ردده عدد من نجوم نادي الزمالك السابقين حول تجهيز الأبيض لخطف صفقة جديدة من الأهلي على غرار عبدالله السعيد.

وقال "منصور" في مداخلة مع برنامج "البريمو" : أسوأ شيء أن تدخل العلاقة بين الأهلي والزمالك في طريق "كيد النسا".

وأضاف: عندما تعاقدت مع عبدالله السعيد كان عقده مع الأهلي قد انتهى .. تفاوضت معه في فترة السماح ولم أخالف اللوائح والقوانين.

وتابع: لن أتعاقد مع أي لاعب من الأهلي إلا إذا كان عقده منتهي .. وبالنسبة لرباعي الأهلي الكبار كحسام عاشور و وليد سليمان فلم نتحدث مع أحدهم واسألوهم.

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