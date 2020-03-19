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حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق .. في هذه الدولة

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بدرية طلبة لفنان شهير: أنا بحتقر موقفك جدا

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بدرية طلبة
بدرية طلبة
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ياسمين عبد العزيز

بدرية طلبة

شنت فنانة مصرية شهيرة هجوما شرسا على زميلها الفنان بعد تصريحات له.

وقالت الفنانة بدرية طلبة في تصريحات لها على أزمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها وائل عبد العزيز: أنا بحتقر موقفه جدًا.

وأضافت: لا يصح أن يتدخل في حياتها بهذا الشكل .. ياسمين فنانة محترمة وتتمتع بالأخلاق الحميدة ولا يجوز الطعن في عرضها بهذا الشكل ومن شقيقها.

وتابعت: ياسمين انفصلت عن زوجها ومن حقها الزواج بشخص آخر وهذا أمر طبيعي جدا.

وكان وائل عبد العزيز هاجم شقيقته ياسمين بسبب ما تردد عن قرب زواجها من الفنان أحمد العوضي.

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