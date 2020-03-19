  • الخميس 19 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق .. في هذه الدولة

حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق .. في هذه الدولة

تامر أمين

إعلامي: "أسبوعين والمصريين هيكون عددهم 200 مليون"

الداخلية

قرار عاجل من "الداخلية" لمواجهة فيروس "كورونا"

بشرى سارة .. لأول مرة الصين تعلن عن هذا الأمر

بشرى سارة .. لأول مرة الصين تعلن عن هذا الأمر

وزير التموين

وزير التموين: "لو العالم كله قفل عندنا اللي يكفينا 8 شهور"

فيروس كورونا

خبر سار من الكويت بشأن فيروس "كورونا"

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

مرتضى منصور

مرتضى يكشف مفاجأة مدوية عن صفقة القرن الجديدة التي سيخطفها من الأهلي

أحمد حسن

أحمد حسن: الأهلي عاقب رمضان صبحي بهذه الطريقة بعد مشاجرته مع بادجي

شيكابالا

شيكابالا: لما جماهير الأهلي تشتمني بأمي أنا هعرف أجيب حقي بطريقتي

خبر سار من الكويت بشأن فيروس "كورونا"

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

متابعات - أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من "الداخلية" لمواجهة فيروس "كورونا"

#

تعقيم الخمور من فيروس كورونا بدولة عربية

#

السعودية تتخذ قرارا جديدا لمواجهة كورونا .. وهذا موقف المصريين

#

إجراءات في غزة والضفة لمواجهة "كورونا"

الكويت

فيروس

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إنه تم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن إلى 18 حالة.

وأضاف الشيخ باسل، التحاليل والفحوصات أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وأوضح وزير الصحة الكويتي أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد الفيديو المثير للجدل.. زينة تعتذر من "كورونا"
» بصدر مكشوف.. جلسة تصوير لإعلامية شهيرة
» فنانة شهيرة:"قفشت زوجي مع الشغالة"
» خبر صادم لجماهير الزمالك بشأن كارتيرون
» بدرية طلبة لفنان شهير: أنا بحتقر موقفك جدا
» منة عرفة تحسم الجدل حول علاقتها بـ"علي غزلان": أحبه
» متابع يفاجيء محمد رمضان ويسأله: "بتصلي؟" .. وهكذا رد عليه
» تعرف على أول فنانة عربية تصاب بفايروس كورونا
» تحذير طبي: «كورونا» يهدد عمليات التلقيح الصناعي
» الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل 210
» الصحة العالمية: إجراءات مصر الوقائية تقلل انتشار فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة