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رجائي عطية لـ"سامح عاشور": مرضتش أشيل صورتك من النقابة

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رجائي عطية
رجائي عطية
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إيمان هاني

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رجائي عطية

المحاميين

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أن حجرة النقيب بها صور لكل من تولى منصب نقيب المحامين على مدى التاريخ، والبعض طالب برفع صورة سامح عاشور فرفضت، معقبا:"مرضتش أشيل صورته من النقابة".

 وأضاف نقيب المحامين خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون أي"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "لا أملك رفع صورته، مؤكدا أنه يرى احتمالية تعاون سامح عاشور نقيب المحامين السابق ضعيف جدًا، معلقًا: "نفسي يكون متعاون معانا".

وتابع أن يده ممدودة للجميع من أجل المصلحة العامة ومن أجل مصر، لافتا إلى أن أول اتصال جاء له بعد الفوز بالنقيب "ابنته الكبيرة والصغيرة، وأساتذة له في المهنة".

وأكد أن فتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق هاتفه وبارك له الفوز بمنصب نقيب المحامين، معقبًا: "تتفق أو تختلف مع فتحي سرور لكنه من قامات القانون في مصر".

 وأضح رجائي عطية، نقيب المحامين، أن أول قرار اتخذه بعدما نجاحه في انتخابات نقابة المحامين، هو تشكيل لجنة لجرد الخزينة والحسابات وكل شيء، معقبًا: "عايزين كل حاجة تبان".

وفاز محمد رجائي عطية، بمنصب نقيب المحامين لعام 2020 بعدد 35665 صوتًا، ومحمد رجائي عطية عبده، وشهرته رجائي عطية، ولد في 6 أغسطس عام 1938 بشبين الكوم، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، عمل بالمحاماة (1959 1961) ثم بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من (1961-1976).

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