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بعد الفيديو المثير للجدل.. زينة تعتذر من "كورونا"

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زينة
زينة
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علا خطاب

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فيديو

زينة

كورونا

اعتذار

اعتذرت الفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عن الفيديو الذي سجلته فى مهرجان الأقصر عن فيروس كورونا والذى كانت تسخر فيه من الوباء.

وقالت "زينة": "اعتذر عن الفيديو الذى قمت بتسجيله فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذى اعتبره البعض نوعا من الاستهتار بالمرض فأنا لم أكن يوما مستهترة أو مستهينة بخطر فيروس كورونا فأنا أسأت التصرف".

وأضافت زينة: "كنت خائفة إلى درجة الرعب، على نفسى وأمى وأبنائى، لكن أصحابى نصحونا بألا تنقل خوفها للناس وهو ما دفعها لتقديم هذا الفيديو".

وتابعت زينة: "أنصح الجميع بالبقاء في البيوت إلى أن يتخطى العالم كله هذه المحنة، وليس فقط مصر والعالم العربي".


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