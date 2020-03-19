إعلامي: "أسبوعين والمصريين هيكون عددهم 200 مليون"

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الحكومة

النهار

تامر أمين

كورونا

داعب الإعلامي تامر أمين، المواطنين عقب قرار الحكومة الصادر بضرورة الجلوس في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة، قائلا: "الناس يا تقعد في البيت وتلبس المدام يا تلبس كورونا، في ناس هتحب تلبس كورونا بدل المدام بس أنا ألبس المدام أحسن".

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" ضاحكا: "الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع شديد في عدد المواطنين بسبب الجلوس في البيت لمدة أسبوعين معلقًا: "هتقعدونا في البيت العدد هيكون 200 مليون مصري".

وتابع: "مش سهل أحبس نفسي خصوصًا لما تكون مع المدام في البيت، بس حكم القوي لازم نخاف على نفسنا ".

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