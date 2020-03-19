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حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق .. في هذه الدولة

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حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق .. في هذه الدولة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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إيران

الصحة

وفاة

10 دقائق

في الوقت الذي زفت فيه الصين بشرى سارة عن عدم تسجيل حالات جديدة بفيروس كورنا داخل البلاد، لا يزال الوضع في إيران يزداد سوءا، على مستوى الإصابات والوفيات.

وزارة الصحة الإيرانية كشفت عن أن 50 شخصا في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة،  حيث يتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز.

يأتي هذا في الوقت الذي كسر فيه عدد من رجال الدين والمعممين عبر احتجاجات غاضبة الحجر الصحي على المزارات الدينية، ورددوا هتافات بلعن المرشد الإيراني على خامنئي، اعتراضا على غلق بؤر كورونا.


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