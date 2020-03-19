الجندى: كورونا حوّل فتوى الطلاق الشفوي إلى نعمة

19 مارس 2020 - 10:48 ص

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن فيروس كورونا المستجد كان سيتسبب في خراب بيوت الأزواج حال عدم صدور فتوى تُفيد بعدم وقوع الطلاق الشفوي، معقبا: "الفتوى حولت المحنة إلى منحة".

وأضاف الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن فيروس كورونا حجز الأزواج في البيوت ومن المحتمل أن يؤدي لخلاف في وجهات النظر أو احتكاك أو مشاجرة أو مشاحنة بينهم تؤدي إلى الطلاق.

وتابع: "نصف السيدات مطلقات ونصف العائلات في خراب"، مشيرًا إلى أنه لما ظهرت فتوى بعدم وقوع الطلاق الشفوي استقرت الأسر وتم تحصينها من الداخل.