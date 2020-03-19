تحد جديد من «آل الشيخ» لـ «كورونا»

19 مارس 2020 - 11:02 ص

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تدشين مسابقة جديدة عبارة عن سؤال يتم طرحه يوميا ومكافأة الإجابة عنه 100 ألف جنيه.

ونشر «آل الشيخ» عبر "تويتر"، مقطع فيديو عن تفاصيل المسابقة، وهو عبارة عن سؤال يتم طرحه يوميا، ومن يكتب تعليقا بالإجابة الصحيحة يحصل على الجائزة تقدر بـ 100 ألف جنيه.

وتهدف المسابقة لكسر الملل جراء توقف الأنشطة الرياضية في مصر والسعودية بسبب كورونا.

وأضاف: "انتظروا أول سؤال النهاردة مسابقة لمدة عشرة أيام .. كل يوم سؤال بمائة ألف جنيه".