هل تتعرض مصر لزلزال كبير اليوم؟.. "البحوث الفلكية" تجيب

19 مارس 2020 - 11:13 ص

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم، خاصة بعض المناطق مثل مناطق العياط، وبني سويف والمنيا والفيوم، قائلا: "لا يوجد تنبؤ بالزلازل وإنما هناك دراسات للحد من المخاطر التي تنتج عن حدوث الزلزال " .



وأضاف"القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المعهد يصدر بيانات بشكل دوري للجهات المعنية لاتخاذ قرار حال وجود أي طارئ .



وأوضح أن الشبكة القومية للزلازل عبارة عن 76 محطة على مستوى الجمهورية وتسجل جميع الحركات الأرضية الطبيعية والصناعية على مدار الساعة .



وأشار إلى أن الشبكة ترصد يوميًا من 3-4 زلازل صغيرة غير محسوسة شدتها من 1 إلى 3.5 ريختر، وتتركز في البحر الأحمر وشمال الدلتا والبحر المتوسط، ولم يثبت وجود زلازل كبيرة في مصر سوى الزلازل التاريخية مثلما حدث في عام 1992 في منطقة دهشور، وكان بقوة 5.5 ريختر، وعام 1995 زلزال خليج العقبة.