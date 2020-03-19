المصيلحي: ندرس طرح الكحول ضمن الحصة التموينية

19 مارس 2020 - 11:14 ص

قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يدرس بالفعل طرح الكحول والمطهرات والكمامات ضمن الحصة التموينية، بما أنها الأكثر احتياجًا في الوقت الحالي، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس «كورونا».

وتحدث «مصيلحي»، خلال حواره في برنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى» المصرية، عن إمكانية إعادة إنتاج الكحول الإيثيلى لصالح الجهات الصحية ومراقبة بيعه.

وعن تعديل البيانات قال وزير التموين إنه أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة لبطاقة الدعم، حيث تم توفير 10 ملايين مواطن كانوا يحصلون على الدعم دون وجه حق.