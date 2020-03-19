كورونا يصيب أسرى فلسطينيين.. وآلاف الجنود الإسرائيليين يخضعون للحجر الصحي

19 مارس 2020 - 11:41 ص

أعلن مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بوجود 4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف أسرى سجن مجدو.

وأكد مكت إعلام الأسرى أن 3 منهم في قسم 10 وإصابة واحدة في قسم 5.

يأتي هذا في الوقت بالتزامن ما أعلنته صحيفة إسرائيلية، الخميس، أن 5639 جنديا إسرائيليا، يتواجدون قيد الحجر الصحي، بسبب الخشية من إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضافت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أ ن 10 جنود إسرائيليين أصيبوا بالفيروس ويخضعون للعلاج.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد قررت الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما لمن يخشى من إصابته بالفيروس، نتيجة الاختلاط مع مصابين.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد طلب الأسبوع الماضي من جميع الجنود ، العودة إلى ثكناتهم، للبقاء فيها لمدة شهر على الأقل، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إصابة 433 إسرائيليا بكورونا.