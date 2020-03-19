» زوجة قصي خولي تصدم الجميع: "أعمل خادمة بالبيوت"

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زوجة قصي خولي
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كشفت التونسية مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، مفاجأة عن النجم السوري قصي خولي، مضيفًا أنه يتهرب من مصاريف ابنه "فارس" ويرفض مساعدتها.

وقالت مديحة الحمداني في تصريحات لإحدى المجلات العربية إنها أصبحت تعمل خادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهما.

وأشارت مديحة الحمداني إلى أن قضي خولي رفض منح طفله الجنسية الأمريكية واشترط عليها الحصول على أحد الأوراق الخاصة بها لكي يقوم بهذا الشيء، مشيرة إلى أنها رفضت المساومة.

وفي فبراير الماضي، أثارت مديحة الحمداني جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت في فيديو لها أنها زوجة الفنان السوري قصي خولي السرية وتحدثت عن سوء معاملته لها وهي تبكي.


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