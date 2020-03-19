مرتضى منصور: "خلي الروبوت ينفعكم"

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تعجب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، من انتشار فيروس كورونا في العالم كله بعكس الأمراض التي تصيب بعض المناطق فقط دون غيرها، قائلاً: "عقاب من ربنا لأننا حاولنا تحديه بصناعة "روبوت" لمنافسة الخالق، روبوت يتحدث وطاف العالم كله".

وأضاف "منصور" خلال صفحته على موقع نشر المقاطع المصورة "يوتيوب"، قائلا: "الله وحده هو المختص وحده بخلق الإنسان، فيروس كالإصبع لا يستطيع البشر صنع مصل خاص به، بل جعل العالم كله لا ينام".

وتابع: "الفيروس أوقع معظم اقتصاديات دول العالم الكبرى كأميركا والصين معقبًا: "هذا هو سر كورونا.. ابتلاء وبلاء من الله للمشاركة في خلقه، خلي الروبوت ينفعكم".

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