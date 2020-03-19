فيديو جديد لـ شقيق ياسمين عبد العزيز يشعل السوشيال ميديا

19 مارس 2020 - 12:17 م

يواصل وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الهجوم عليها وعلى الفنان أحمد العوضي، من خلال المنشورات التي يقوم بنشرها عبر السوشيال ميديا حول حقيقة علاقتهما، دون مراعاة لوضع شقيقته الاجتماعي والفني الأمر الذي عرضه لهجوم كبير من قبّل الجمهور.

نشر وائل عبد العزيز، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلا: "طيب عشان ننهيها إنتوا بتقولوا هو ماله وهما حرين، أنا هقولهم السيناريو اللي الأخ ده بيحاول يعملوا بقاله فترة يمكن من مسلسل السنة اللي فاتت إلى الآن، وهسيبكم تفكروا، أنا كل اللي بحاول أعمله من أيام مسلسل لآخر نفس أني أضغط عليه عشان يطلع يتكلم؟ ضغطت عليه بكل الطرق واستفزيته واستفزيتكوا".

وتابع: "أنا كنت عايز أنهي القصة في السليم وفي العلن وكل واحد بيشيل قرفه.. الأستاذ عايز يفضل مستفيد من الحدث على قد ما يقدر عايز يفضل أون سبوت، ورافض ينهي الحدث لأنه مستفيد، كل ما الناس هتفضل تتكلم وكل ما الناس مش فاهمة الحدث يفضل عايش وموجود وبيكبر والتساؤلات تزيد".

بينما اختتم حديثه قائلًا: "مش هو اتسأل في اكتر من مرة في أكثر من حته وهرب؟ آخرها في دي ام سي؟ .. لو نفترض إنه أعلن من أول يوم وبقى فيه فرح ايه اللي كان هيحصل؟، كان هيبقى حدث وخلص وانتهى .. يعني تاني يوم إيه الجديد؟ والناس بتدور علي الجديد، لكن إزاي ده مبيشبعش ده عايز ياخد كل حاجة من الدنيا، وعشان كده أنا عايزة يتكلم وهيتكلم ومش هسيبك غير ما تتكلم عشان تنتهي القصة والستارة تنزل".