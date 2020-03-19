قرار جديد من "فيفا" بشأن بطولة كأس العالم للأندية

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل نهائي تأجيل بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، التي كان من المقرر إقامتها في صيف عام 2021 بالصين بمشاركة 24 فريقا لأول مرة إلى موعد يحدد لاحقًا.

وأكد الاتحاد في بيان، أن الموعد الجديد للبطولة سيتم تحديده في وقت لاحق، حيث تم التأجيل نظرا لتضاربها مع الموعد الجديد لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2021" التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لمدة عام، ووافق الاتحاد الدولي على تلك الخطوة حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير التي ستحضر البطولة.


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