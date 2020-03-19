» تشميع "قاعة" استقبلت حفل تخرج طلاب بالشرقية

19 مارس 2020 - 01:17 م

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم إغلاق قاعة مناسبات شهدت حفلة تخرج لبعض الطلاب من جامعة الشرقية، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحفلة وتشميع القاعة، كما يتم إغلاق أي قاعة تشهد أي مناسبة.

وأضاف"غراب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى أن هناك أسواقًا وسويقات في المناطق الريفية، رغم وجود قرار بمنع الأسواق، موضحا أنه يتم فض الأسواق الشعبية المقامة بعد الحديث مع المواطنين وتوعيتهم بخطورتها.

وأكد محافظ الشرقية، أنه لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في الشرقية، مشيرًا إلى أن الإجراءات تطبق بصرامة شديدة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.