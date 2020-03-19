بـ"خوذة ذهب".. محمد رمضان يثير غضب السوشيال ميديا

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انستجرام

كورونا

خوذة ذهب

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره، عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة جديدة له، كشف من خلالها عن طريقته للوقاية من فيروس كورونا.

إذا كان أغلب الناس في كل أنحاء العالم يرتدون الكمامات الطبية، طريقة رمضان لابد أن تكون مختلفة.

ظهر رمضان في الصورة يرتدي خوذة ذهبية لا تظهر أي جزء من وجهه، وكتب تعقيبا على الصورة: "الوقاية خير من العلاج".

محمد رمضان ينشغل حاليا في تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، والذي ينافس من خلاله في الموسم الدرامي لرمضان 2020‏ ‎.‎

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم ‏سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من ‏النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي ‎.‎


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