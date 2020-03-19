» هل كورونا من علامات القيامة الكبرى؟.. الإفتاء تجيب

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الإفتاء

كورونا

أحمد وسام



ورد سؤال  إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه: "هل ما يحدث فى هذه الأيام من انتشار الأمراض خاصة فيروس كورونا من علامات القيامة الكبرى؟".

وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "نريد فى هذه النقطة أن نجيب بطريقة مختلفة، وهى أن ننبه الناس إلى أن الغرض من ذكر علامات الساعة ليس تخويف الناس وليس معناه أن هذه العلامات هو محض شر، لأن هناك من علامات القيامة ما هو خير".

 وأضاف: "الغرض من ذكر علامات الساعة هى أن يزداد يقين المؤمن، فسيدنا النبى حدث أنه منذ ما يقرب من 15 قرنا يحدث كذا وكذا وأن هذا يدل على قرب قيام الساعة، والغرض أن يزداد المؤمن إيمانا بالنبى صلى الله عليه وسلم وبدينه إذا ما رأينا شيئا هذه العلامات قلنا صدق الله ورسوله".

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