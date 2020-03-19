تفوق جديد لـ "صلاح" على حساب "ميسي"

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تواجد اللاعب محمد صلاح، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن أغلى 10 لاعبين في العالم، متفوقًا على المخضرم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وطبقًا لأرقام موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بسوق الانتقالات وقيمة اللاعبين حول العالم، فجاء محمد صلاح في المركز الخامس وسط قائمة أغلى لاعبين في العالم خلال الوقت الحالي.

وجاء في المرتبة الأولى الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بقيمة 200 مليون يورو، وفي المركز الثاني، رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي بقيمة 160 مليون يورو، بينما جاء نيمار دا سيلفا ثالثًا ممتلكًا القيمة ذاتها.

وجاء في المركز الرابع السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بقيمة 150 مليون يورو، وخلفه المحترف الدولي المصري محمد صلاح بنفس القيمة المالية، وتساوى معه في القيمة الثنائي هاري كين وكيفين دي بروين في المركزين السادس والسابع على التوالي.

ويوجد ليونيل ميسي لاعب برشلونة في المركز الثامن بجدول ترتيب اللاعبين الأغلى في العالم، بفارق 10 مليون يورو عن سابقيه، وخلفه جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند بقيمة سوقية تبلغ 120 مليون يورو، وأخيرًا أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني بالقيمة ذاتها.   


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