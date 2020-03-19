» القوات المسلحة تواصل خطتها لمواجهة فيروس "كورونا"

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المحرر العسكرى

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قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما يتضمنوه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والوزراء والعاملين من احتماليات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.

وقدم المستشار  محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات مضنية لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التى تهدد الوطن، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن الشعب المصرى وسلامة أراضية.

وأكد أن القوات المسلحة كعادتها دائماً تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والتدابير الوقائية والاحترازية السريعة لمجابهة كافة التهديدات، كما أشاد بالروح المعنوية العالية التى لمسها من كافة العناصر المنفذة للإجراءات الوقائية فضلاً عن الأسلوب الاحترافى الذى استخدمته الأطقم المتخصصة فى أعمال التطهير.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة المتواصلة فى مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصرى من أى خطر محتمل.


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