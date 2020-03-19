غدا.. إجراء جديد بمساجد السعودية

19 مارس 2020 - 02:59 م

قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في السعودية إن مساجد المملكة وجوامعها كافة ستؤذن للظهر يوم الجمعة، دون أن يؤذن الأذان الأول.

وجاء القرار بناء على قرار هيئة كبار العلماء بأن تصلى الجمعة ظهرا في المنازل، ومنع صلاة الجماعة جميع المساجد عدا الحرمين الشريفين.

من ناحية أخري كشفت مصادر سعودية حقيقة الأنباء المتداولة حول منع صلوات الجنائز في المسجد الحرام .

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فإن هذه الأنباء غير صحيحة وأن المسجد الحرام يستقبل الجنائز من جميع مغاسل الموتى لإقامة الصلاة عليها ، بينما ينطبق قرار المنع على المساجد الأخرى دون الحرم المكي .

وأكدت أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل وبعد صلاة الجنائز للوقاية من الوباء .