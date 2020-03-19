إخلاء سبيل نافعة وحازم والغزالي ومتهمين في قضايا سياسية

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أمن الدولة العليا

قضايا سياسية

أعضاء أحزاب

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء قرارات اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات فى عدة قضايا.

وجاء أبرزهم الأشخاص المخلي سبيلهم: حسن نافعة، وشادى الغزالى حرب، وعبد العزيز الحسيني، وحازم يوسف عبد العظيم.

واعتبرت الأحزاب والقوى السياسية، أن تلك القرارات بمثابة خطوة نحو ما تقوم به الدولة ومؤساستها من تفعيل قنوات الحوار مع القوى السياسية وفتح مجال للحراك السياسى البناء.

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