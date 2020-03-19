أول صور لمطار القاهرة بعد تعليق الرحلات الجوية

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مطار القاهرة الدولى

أول صور

فيروس كورونا

وقف الرحلات الجوية

أظهرت بعض الصور الملتقطة من داخل صلات مطار القاهرة، هدوءًا يسبق العاصفة داخل المطار، خاصة بعد إقلاع آخر طائرة ظهر اليوم.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف الرحلات الجوية المصرية دوليًا، تماشيًا مع القرارت الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار رشدي زكريا، إن الرحلة رقم MS964 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى طوكيو أقلعت منذ قليل.

وتعد تلك الرحلة من طراز البوينج B777-300 ER وعلى متنها أكثر من 200، هي الأخيرة قبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف حركة الطيران الدولي بمصر خوفًا من كورونا.

وتتوقف حركة الطيران اعتبارا من ظهر اليوم الخميس وحتى 31 مارس الحالي، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في ضوء الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وفي وقت سابق، تعليق حركة الطيران في جميع المطارات اعتبارًا من الخميس 19 مارس وحتى 31 مارس، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).






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