تفاصيل «تحدي الخير» بين لاعبي الأهلي

19 مارس 2020 - 05:25 م

أطلق لاعبي النادي الأهلي «تحدي الخير»، للتكفل بمساعدة أسر مصرية، بسبب الأزمة التي تمر بها مصر بشأن فيروس كورونا.

وأعلن الثلاثي ، وليد سليمان وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد، مساهمتهم في تكفل بعض الأسر المصرية المتضررة في الفترة الحالية، جراء الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق الأهلي عن قبوله تحدي الخير، ردًا على طارق حامد لاعب الزمالك.

وكان سعد سمير قد أطلق مبادرة لتكفل لاعبي الكرة بعدد من الأسر التي تضررت في الفترة الأخيرة، بسبب الإجراءات التي اتُخذت للحد من تفشي فيروس كورونا، قبل أن يستجيب طارق حامد ويتحدى أحمد فتحي.

وقال فتحي في تصريح مصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبلت التحدي، وسأتكفل بـ 30 أسرة لمدة 3 أشهر، وأتحدى كل من وليد أزارو وعلي معلول وحسين الشحات ومحمد عبد الشافي ومحمود وحيد".

وقام حاوي الأهلي بنشر فيديو خاص على صفحته بموقع التغريدات «تويتر» قال خلاله إنه قبل تحدي زملائه سعد سمير وحسام عاشور وشريف إكرامي وطارق حامد ومحمود علاء.

وأضاف لاعب الأهلي، أنه سيتحمل تكاليف معيشة 25 أسرة مصرية، لمواجهة الظروف الحالية التي تمر بها مصر في مواجهة فيروس كورونا الذي انتشر في غالبية دول العالم بشكل سريع.

كما طلب سليمان من المواطنين بالإلتزام بتعليمات الحكومة المصرية والبقاء في المنزل واتباع كل التعليمات الطبية الوقاية، للحفاظ على أنفسهم والخروج من الأزمة بسلام.

ونفس الأمر قام به سعد سمير، حيث أعلن تكفله بـ20 أسرة خلال الفترة المقبلة، وسيكون ذلك الأمر بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وانضم كريم نيدفيد لاعب الأهلي، هو الأخر، لتحدي وليد سليمان، وأعلن تحمله تكاليف معيشة 20 أسرة من غير القادرين، وطالب زملائه رمضان صبحي ومحمد هاني وحسام عاشور ومحمد محمود بالمشاركة في تحدي الخير.