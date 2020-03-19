علماء روس ينشرون أول صور لفيروس كورونا

19 مارس 2020 - 05:39 م

نشر علماء روس، صور لفيروس كورونا المستجد، بعد قيامهم بالتعرف عليه بشكل كامل.

وعرض العلماء صورًا للفيروس، حيث يبلغ حجم جسيمات الفيروس ما بين 100-120 نانومتر.

وتم التقاط الصور بطريقة التباين السلبي على مجهر إلكتروني من طراز “JEM-1400 ”.

وكان "المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية"، نشر صور مجهرية سابقة للفيروس.

وقال المعهد إنه استخدم المجاهر الإلكترونية وحزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات في منتهى الصغر، بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر العادي. وقد تم تلوين صور الفيروس لتسهيل عرضه.

وكان الباحثون الأميركيون قد قاموا بزراعة عينات من الفيروس في المعامل من أجل دراستها والبدء في اختبار الأدوية التجريبية والعقاقير الموجودة ضد المرض عليها.

ولفت المعهد إلى أن صور فيروس كورونا المستجد لا تختلف كثيراً عن صور فيروس "فيرس" الذي ظهر في 2012 في الشرق الأوسط، وفيروس "سارس" الذي ظهر في 2002، حيث إن هاذين الفيروسين والفيروس الجديد تنتمي إلى نفس عائلة الفيروسات وهي عائلة الـ"كورونا".