ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد اعتزالها بشكل مفاجئ

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لقاء سويدان
لقاء سويدان
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فنانة

اعتزال

لقاء سويدان

أول ظهور

بعد ثلاثة أشهر ونصف من إعلانها اعتزال الفن والغناء، بشكل مفاجئ، ظهرت الفنانة لقاء سويدان لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تعاني من الفراغ، كما أنها قد تغيرت تمامًا بسبب تغيير نيولوك شكلها.

ونشرت لقاء سويدان صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تواجدها في دبي بالإمارات، وعلقت على الصورة: "لقاء سويدان دبي مصر لبنان كورونا فراغ".

وقد ظهرت "لقاء" بنيولوك جديد، بعد اعتزالها الفن، حيث غيرت من تسريحة شعرها، وظهرت بالغُرة الأمامية.

والجدير بالذكر، أن الفنانة لقاء سويدان فاجأت زملائها وجمهورها بإعلان اعتزالها الفن نهائيًا، من خلال منشور على حسابها على موقع التواصل "فيس بوك"، قائلة: "وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا قررت مافضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئاً نفسياً وعصبياً علي الفنان الذي يحترم فنه وذاته".

وتابعت: "لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن.. قرار لا رجعة فيه بإذن الله".

وتسببت إعلانها في حالة صدمة لدى زملائها، لكنهم لم يتدخلوا في محاولة إقناعها بالعدول عن القرار وتمنوا لها التوفيق.



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