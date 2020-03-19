أحمد موسى: الأيام المقبلة خطيرة في مواجهة كورونا

19 مارس 2020 - 11:30 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأيام المقبلة ستكون خطيرة في التعامل مع فيروس «كورونا» مطالبا من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اليوم الحالي بلغ أكبر عدد إصابات بفيروس «كورونا» في مصر بعد الإعلان عن إصابة 46 شخصًا بالفيروس.



وكشف الإعلامي أحمد موسى أن إجمالي عدد المصابين في مصر بلغت 256 حالة وعدد الحالات التي تم شفاءها 28 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات مع وجود حالة وفاة جديدة اليوم.



وأشار موسى إلى أنه تم الإعلان في 15 مارس الجاري عن إصابة 40 حالة ثم انخفض العدد إلى نحو 16 و 17 حالة ثم يوم 18 انخفاض واليوم ارتفاع في عدد الحالات والبالغ 46 حالة.











