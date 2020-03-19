» خالد الجندي: "كورونا جزاه الله خيرًا عرفنا أحنا ايه"

19 مارس 2020 - 10:00 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن فيروس كورونا والمنتشر في العالم عرفنا ما هو قدر الإنسان وكيف يكون حجمه، قائلًا: "كورونا جزاه الله خيرًا عرفنا أحنا ايه".



وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، يوم الخميس، إلى أننا لم نكتشف مدى كبر وخطورة الفيروس على الإنسان فقط، بل تم اكتشاف مدى صغر الإنسان بالنسبة لقوى الطبيعة والأمراض المنتشرة.

