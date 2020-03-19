» "موسى" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير

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ناشد الإعلامي أحمد موسى، من المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس «كورونا».
وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصريون عليهم الالتزام بالإجراءات الإحترازية خلال الأسبوع القادم لتجاوز أزمة فيروس «كورونا».
وكشف الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوما كما تم خفض أعداد الموظفين في الهيئات الحكومية خلال تلك الفترة بهدف عدم انتشار الفيروس.
وانفعل الإعلامي أحمد موسى بسبب تكدس أسواق الموسكي في منطقة وسط البلد وعدم الالتزام بالتعليمات حيث شهد سوق الموسكي تكدسا الساعة السابعة مساءا رغم قرار الحكومة بغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بداية من الساعة السابعة مساءا.
وطالب موسى من المواطنين بعدم الخروج إلا في حالة الطوارئ قائلا : «قعدتك في بيتك هتحميك من الفيروس».

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