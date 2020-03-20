"الاوقاف" تكشف الاستعدادات لصلاة الجمعة اليوم

20 مارس 2020 - 12:30 ص

أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة اتخذت الكثير من الإجراءات الاحترازية من أجل الوصول بالمصلين لبر الأمان.



وأوضح "طايع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إغلاق الأضرحة ودور المناسبات وتم إغلاق دورات المياه والمراحيض وأماكن الوضوء لأن الفيروس يعيش فترات أكبر في الأماكن الرطبة.



وأردف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه تم مناشدة المصلين بأن يصطحب كل منهم سجادته ليكون في منآي عن مصادر العدوى بفيروس كورونا.

