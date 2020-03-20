وزير التعليم العالى: خطورة "كورونا" تزداد الأسبوع المقبل

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه لا توجد مشكلة في مد العام الدراسي خلال الصيف المقبل لأن الكليات العملية بها تدريبات لا يمكن للطالب أن يحصل على شهادة التخرج قبل الحصول على هذه التدريبات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل شئ يهون بشرط ألا يتم الإضرار بمصلحة الطالب. 
وتابع أن الطلاب يريدون العودة إلى استكمال العام الدراسي ما يدل على أن هؤلاء لديهم مسئولية كما أنهم يهتمون بتلقى الدروس عبر الانترنت.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن هناك 113 مستشفى جامعي جميعها تعمل بشكل مشرف والأطباء يقدمون عمل بطولي.
ولفت إلى أن الخوف من خطورة الفيروس تزداد في الأسبوع القادم ولذلك يتم العمل على تقليل التواجد في الشوارع لتقليل حالات العدوى.
وأكد عبد الغفار أنه شعر بالفخر والإعزاز خلال وجوده في جامعة عين شمس لأن بلده فيها هذا الانضباط الذي شاهده من خلال إدارة الحرب الكيمائية، ووجود أناس محترفين يستخدمون أجهزة ومعدات عصرية في التعقيم.

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