"شوقي" يكشف الأسباب الحقيقية لإلغاء امتحانات النقل

20 مارس 2020 - 01:00 ص

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الإجراءات، منها: إلغاء امتحانات نهاية العام لطلاب النقل، وامتحانات أولى وثانية ثانوي من المنزل عن طريق التابلت.



وأوضح وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هناك فيديو خاص يجب أن يستمع له الجميع للنهاية، مؤكدًا أن الوزارة تعبت كثيرًا فى تنفيذ هذا الفيديو.



ودعا وزير التربية والتعليم لمشاهدة الفيديو قبل الحديث فى أى موضوع، وكشف أنه فيما يخص مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.



أما من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.



أما الشهادات العامة والدبلومات الفنية، فأوضح شوقي أنه سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.



وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، فأشار إلى أنه سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.



كما لفت إلى أنه سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



أما طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي، فكشف عن توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا، وفيما يخص طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي، فسيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل، وبالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.



وعن الطلاب المصريين في الخارج، فبين أنه سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.

