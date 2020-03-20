وزير التموين لـ المواطنين: "عندنا خير كتير متقلقوش"

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التموين

علي المصيلحى

كورونا

القناة الأولي

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاحتياطي من الأرز في مصر حاليا أكثر من الاستهلاك بكثير، مطمئنا المصريين:"عندنا خير كتير متقلقوش".

وأضاف المصيلحي خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي" المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، بأن احتياطي مصر من الزيوت في أعلى معدل على الإطلاق، ويكفي 4.7 أشهر كمخزون استراتيجي.

 وتابع: "هذه هى السعة القصوى التي من الممكن الوصول لها في تخزين الزيوت في مصر، وهذا معدل لم أراه من قبل، فضلا عن وجود احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر".

وأكد أنه مهما حدث فى أزمة كورونا فإن الغذاء والدواء آمنان، والاحتياط الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 4 أشهر، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن نقص السلع من الأسواق من خلال تليفون رقم 19588.

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