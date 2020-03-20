"زجاجة سبرتو وكمامة ومطهر".. هدايا عيد الأم

20 مارس 2020 - 10:16 ص



اقترحت الإعلامية منى الشاذلي، هدايا عيد الأم لهذا العام، قائلة:" يجب تقديم هدية للأمهات عبارة عن "زجاجة سيبرتو لتر والمطهرات والكمامات "، ويُكتب عليها أخاف عليكي من الكورونا هتخليها أسعد أم في الدنيا،وهتحس انك خايف عليها بجد".



وأكدت الشاذلي خلال حلقة اليوم من برنامج " معكم"، المذاع على " سي بي سي"، أنها لا تمزح، قائلة: "إن العالم يشهد ظروفا استثنائية هذه الأيام بسبب انتشار فيروس كورونا.



وتابعت:"مصر تعيش أزمات كثيرة جدا منها عاصفة التنين وتعليق الطيران والدراسة، وإلغاء الأنشطة والاجتماعات، وبالرغم من ذلك لا نستطيع أن لا نحتفل بعيد الأم ".

