روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد "كورونا"

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أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان: "بدأت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد".

وأشار البيان إلى أن الهيئة، قامت بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن.

وأكد البيان أن العلماء "بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات، مضيفا:"ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التي تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه، يأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح في الربع الرابع من عام 2020".

واعتبر مدير معهد "سمورودينتسوف" لأبحاث الأنفلونزا الروسي التابع لوزارة الصحة الروسية، دميتري ليوزنوف، أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يستغرق من 1.5 إلى 3 سنوات.


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