لمواجهة"كورونا".. احذر لمس هذه الأماكن

20 مارس 2020 - 10:42 ص

يعاني الجميع علي مستوي العالم من الخوف من فيروس"كورونا" خاصة مع تفشيه الذي اجتاح العالم ، و ينصح الأطباء باستمرار بإجراء العديد من الخطوات لمنع انتشاره.

ومن أهم هذه الخطوات التي شاركت بها الدكتورة سهام سوقية متابعيها علي صفحتها الشخصية علي"الفيس بوك" و نشرتها"صدي البلد" عدم لمس العديد من الأماكن و إذا اضطررنا للمسها فعلينا غسل ايدينا سريعا.

- لمس الأنف أو السعال أو العطس

- قبل و بعد الأكل

- قبل وأثناء وبعد زيارة شخص مريض

- بعد لمس الأسطح خارج المنزل بما فيها ذلك النقود

- وسائل النقل والأسواق

- بعد استخدام المرحاض

- بعد التعامل مع القمامة

- بعد لمس الحيوانات الأليفة

- بعد تغيير خفاضات الأطفال أو مساعدة الأطفال علي استخدام المرحاض