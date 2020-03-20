لمواجهة"كورونا".. احذر لمس هذه الأماكن

متابعات- أمينة عبد العال
يعاني الجميع علي مستوي العالم من الخوف من فيروس"كورونا" خاصة مع تفشيه الذي اجتاح العالم ، و ينصح الأطباء باستمرار بإجراء العديد من الخطوات لمنع انتشاره.
ومن أهم هذه الخطوات التي شاركت بها الدكتورة سهام سوقية متابعيها علي صفحتها الشخصية علي"الفيس بوك" و نشرتها"صدي البلد" عدم لمس العديد من الأماكن و إذا اضطررنا للمسها فعلينا غسل ايدينا سريعا.
- لمس الأنف أو السعال أو العطس
- قبل و بعد الأكل
- قبل وأثناء وبعد زيارة شخص مريض
- بعد لمس الأسطح خارج المنزل بما فيها ذلك النقود
- وسائل النقل والأسواق
- بعد استخدام المرحاض
- بعد التعامل مع القمامة
- بعد لمس الحيوانات الأليفة
- بعد تغيير خفاضات الأطفال أو مساعدة الأطفال علي استخدام المرحاض
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