» صادم.. «شك فى سلوكها» فطعن زوجته وانتحر

20 مارس 2020 - 11:02 ص

أقدم رجل إمارتى على قتل زوجته ثم انتحر بعد ذلك، بإلقاء نفسه من بناية شاهقة، وفقا لما كشفته شرطة دبى.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية، عن مقتل سيدة آسيوية (في العقد الثالث من عمرها)، بإحدى شقق منطقة الرفاعة، حيث عثر عليها مطعونة عدة طعنات وقد فارقت الحياة، وتبين أنها تقيم في سكن مشترك، وتعمل بأحد الصالونات القريبة من مسكنها.

ولم يتبين في البداية مرتكب الجريمة، إلا أن بلاغا ورد بعد 20 دقيقة من مقتل السيدة عن قيام شخص بالانتحار، إذ ألقى بنفسه من أعلى بناية على بعد 3 كم من مسكن المجني عليها، وتم نقله للمستشفى، فيما أكد أحد أصدقاء المنتحر أنه قدم إلى البلاد بتأشيرة زيارة لرؤية زوجته، وإثر تحريات توصلت الشرطة إلى أن المنتحر هو زوج السيدة ومرتكب الجريمة.

وكانت المجني عليها تعيش في سكن مشترك مع عدد من الفتيات، وشك الزوج في سلوكها، فاستخرج تأشيرة زيارة، وحدثت مشادة بينهما في السكن، فأقدم على طعنها، ثم هرب ولجأ إلى الانتحار.