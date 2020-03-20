  • الجمعة 20 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد الجندي

سيبوا مسافة بينكم خلوا الشيطان يجيلوا كورونا

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

تامر أمين

كمامات مغسولة بالبلكونة.. وتعليق موجع من "تامر أمين"

الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي

أحمد عكاشة:أكررها لا يوجد عذاب بالقبر

على مصليحي

6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

مني الشاذلي

"زجاجة سبرتو وكمامة ومطهر".. هدايا عيد الأم

فيروس كورونا

روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد "كورونا"

والد زعيم شهير يكسر الحجي الصحي لأجل الذهاب للحانة

والد زعيم شهير يكسر الحجر الصحي لأجل الذهاب للحانة

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين لـ المواطنين: "عندنا خير كتير متقلقوش"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

صادم.. «شك فى سلوكها» فطعن زوجته وانتحر

قضايا وحوادث

طعن
طعن
Advertisements

متابعات - الدوينى فولى

أخبار متعلقة
#

كويتي يقتل زوجته في الشارع والسبب صادم

#

ينهي حياة زوجته بـ 14 طعنة.. السبب صادم

#

رد فعل صادم من زوج علم بإصابة زوجته بالسرطان

#

رقم صادم لشركات "التعاون الخليجي" فى اعتمادها على التجارة الخارجية

الامارات

طعن

زوجته

كورونا

أقدم رجل إمارتى على قتل زوجته ثم انتحر بعد ذلك، بإلقاء نفسه من بناية شاهقة، وفقا لما كشفته شرطة دبى.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية، عن مقتل سيدة آسيوية (في العقد الثالث من عمرها)، بإحدى شقق منطقة الرفاعة، حيث عثر عليها مطعونة عدة طعنات وقد فارقت الحياة، وتبين أنها تقيم في سكن مشترك، وتعمل بأحد الصالونات القريبة من مسكنها.

ولم يتبين في البداية مرتكب الجريمة، إلا أن بلاغا ورد بعد 20 دقيقة من مقتل السيدة عن قيام شخص بالانتحار، إذ ألقى بنفسه من أعلى بناية على بعد 3 كم من مسكن المجني عليها، وتم نقله للمستشفى، فيما أكد أحد أصدقاء المنتحر أنه قدم إلى البلاد بتأشيرة زيارة لرؤية زوجته، وإثر تحريات توصلت الشرطة إلى أن المنتحر هو زوج السيدة ومرتكب الجريمة.

وكانت المجني عليها تعيش في سكن مشترك مع عدد من الفتيات، وشك الزوج في سلوكها، فاستخرج تأشيرة زيارة، وحدثت مشادة بينهما في السكن، فأقدم على طعنها، ثم هرب ولجأ إلى الانتحار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار عاجل من "الوزراء" بشأن مترو الأنفاق
» صادم.. «شك فى سلوكها» فطعن زوجته وانتحر
» 5 نصائح هامة لتجنب "كورونا" في صلاة الجمعة
» تعرف علي إجراءات "لمجرد" لمواجهة "كورونا"
» ووهان تتنفس الصعداء وتودع «كورونا»
» "موسى" ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير
» خالد الجندي: "كورونا جزاه الله خيرًا عرفنا أحنا ايه"
» طارق شوقي يكشف تفاصيل خطة التحول الرقمي
» إسرائيل تتجسس على مواطنيها لاكتشاف المصابين بكورونا
» صورة.. وزير الطيران يقود الطائرة التي تحمل العالقين المصريين بلندن
» أردوغان يشكر أطباء بلاده

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة