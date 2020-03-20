» قرار عاجل من "الوزراء" بشأن مترو الأنفاق

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وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع إحدى الشركات المتخصصة للحصول على حق الامتياز الإعلانى داخل وخارج محطات المترو بالخطوط الثلاثة لمدة عشر سنوات.

كما وافق المجلس على منح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وإعادة تسليم محطة لتداول وتخزين مواد الصب السائل بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة بنظام (B.O.T ) على مساحة 6000م2، لمدة خمسة عشر عاماً، لإحدى الشركات المتخصصة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية وتعديلاته، وطبقاً لعقد الالتزام.


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