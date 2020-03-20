20 مارس 2020 - 11:09 ص



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يمكن أن تختصر خطبة الجمعة في دقيقتين حال عدم إلغائها.



وطالب"الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، خطباء الجمعة بأن يختصروا فيها حفاظًا على سلامة المصلين من انتقال عدوى فيروس كورونا لهم.



ونصح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المصليين بأن يلتزموا بالوقاية والنظافة الصحية وأن يتركوا مسافة كافية بينهم معقبا :"سيبوا مسافة بينكم.. خلوا الشيطان يجيلوا كورونا".

