"شيما الحاج" تثير الجدل بتغريدة عن نجل وفاء عامر

20 مارس 2020 - 11:27 ص

أثارت الفنانة شيما الحاج الجدل بتغريدة نشرتها علي موقع"انستجرام" تعليقا علي مقطع الفيديو الذي جمع بين عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر مع خالته آيتن عامر.

و علقت "شيما" علي مقطع الفيديو قائلة:" عسل والله"، وأعاد "عمر"نشر تعليقها مع كلمة"شيمو"، لتعيد"الحاج" نشر ستوري"عمر" معلقة عليه"هنتظرك قريبا بقي ربنا يوفقك".

في سياق متصل أكدت شيما أنها لم تفر من مصر قائلة:" الناس اللي بتقول إني سيبت مصر وعايشة برة .. نعم في إيه.. تقريبا اللي مني واللي يعرفني يعرف إني عمري مقدر أعيش في بلد غير مصر ولا أتنفس هوا غير هوا مصر".



