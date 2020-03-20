  • الجمعة 20 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عروس الشرقية.. سقطت بين المعازيم وفارقت الحياة

عروس الشرقية.. سقطت فجأة بين المعازيم وفارقت الحياة

الإفتاء

"الساجد قبل المساجد" آخر فتوي بشأن صلاة الجماعة

ارشيف

وفاة أول رياضى بفيروس "كورونا"

تفاصيل مثيرة لفريد شوقي على فراش الموت

تفاصيل مثيرة لفريد شوقي على فراش الموت

صورة من الفيديو

مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية

خالد الجندي

سيبوا مسافة بينكم خلوا الشيطان يجيلوا كورونا

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

تامر أمين

كمامات مغسولة بالبلكونة.. وتعليق موجع من "تامر أمين"

الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي

أحمد عكاشة:أكررها لا يوجد عذاب بالقبر

على مصليحي

6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

"شيما الحاج" تثير الجدل بتغريدة عن نجل وفاء عامر

الصفحة الأخيرة

شيما الحاج
شيما الحاج
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بعد خطوبتها.. شيما الحاج تثير ضجة بإطلالة مثيرة

#

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بحديثها عن والدتها

#

"هالة سرحان" تثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن الوليد بن طلال

#

رانيا يوسف تثير الجدل بقرارها عن الزواج

أيتن عامر

وفاء عامر

شيما الحاج

أثارت الفنانة شيما الحاج الجدل بتغريدة نشرتها علي موقع"انستجرام" تعليقا علي مقطع الفيديو الذي جمع بين عمر فوزي ابن الفنانة وفاء عامر مع خالته آيتن عامر.

و علقت "شيما" علي مقطع الفيديو قائلة:" عسل والله"، وأعاد "عمر"نشر تعليقها مع كلمة"شيمو"، لتعيد"الحاج" نشر ستوري"عمر" معلقة عليه"هنتظرك قريبا بقي ربنا يوفقك".

في سياق متصل أكدت شيما أنها لم تفر من مصر قائلة:" الناس اللي بتقول إني سيبت مصر وعايشة برة .. نعم في إيه.. تقريبا اللي مني  واللي يعرفني يعرف إني عمري مقدر أعيش في بلد غير مصر ولا أتنفس هوا غير هوا مصر".

   


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيران تسجل رقم صادم مصابين بكورونا
» الصين تتخذ قرارا جديدا لدعم اقتصادها
» القبض علي أسرة لتخزينها "بولها" لسنة كاملة
» وزير الأوقاف للمصلين: بلاش السلام بالأيدي بعد الصلاة
» "الأرصاد": غدا بداية فصل الربيع.. احذروا هذا الأمر
» الصحة تكشف عن حالات مصابة بـ"كورونا" مجهولة المصدر
» الجندي للمتزوجين سرا:هتخرج إزاي يا فالح كورونا هتكشفك"
» "قفشة" يروى كواليس انضمامه للمارد الأحمر
» مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية
» منع إقامة سوق الجمعة لمواجهة «كورونا»
» الزواج في زمن كوورونا.. حفل زفاف يجمع أم وابنتها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة