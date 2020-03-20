  • الجمعة 20 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عروس الشرقية.. سقطت بين المعازيم وفارقت الحياة

عروس الشرقية.. سقطت فجأة بين المعازيم وفارقت الحياة

الإفتاء

"الساجد قبل المساجد" آخر فتوي بشأن صلاة الجماعة

ارشيف

وفاة أول رياضى بفيروس "كورونا"

تفاصيل مثيرة لفريد شوقي على فراش الموت

تفاصيل مثيرة لفريد شوقي على فراش الموت

صورة من الفيديو

مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية

خالد الجندي

سيبوا مسافة بينكم خلوا الشيطان يجيلوا كورونا

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

الليثي يكشف هذا السر عن "عبد الوهاب" والمشير "أبو غزالة"

تامر أمين

كمامات مغسولة بالبلكونة.. وتعليق موجع من "تامر أمين"

الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي

أحمد عكاشة:أكررها لا يوجد عذاب بالقبر

على مصليحي

6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

منع إقامة سوق الجمعة لمواجهة «كورونا»

الحياة السياسية

ارشف
ارشف
Advertisements

الدوينى فولى

أخبار متعلقة
#

5 نصائح هامة لتجنب "كورونا" في صلاة الجمعة

#

لمواجهة"كورونا".. احذر لمس هذه الأماكن

#

6 قرارات عاجلة من التموين لمواجهة "كورونا"

#

تعرف علي إجراءات "لمجرد" لمواجهة "كورونا"

كورونا

حيوانات

سوق الجمعة

الخليفية

منع حي الخليفة بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة وإدارة شرطة المرافق إقامة سوق الجمعة ، تنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء والجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم إقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين مشددا كذلك على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «الداخلية» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج ‎
» إيران تسجل رقم صادم مصابين بكورونا
» الصين تتخذ قرارا جديدا لدعم اقتصادها
» القبض علي أسرة لتخزينها "بولها" لسنة كاملة
» وزير الأوقاف للمصلين: بلاش السلام بالأيدي بعد الصلاة
» "الأرصاد": غدا بداية فصل الربيع.. احذروا هذا الأمر
» الصحة تكشف عن حالات مصابة بـ"كورونا" مجهولة المصدر
» الجندي للمتزوجين سرا:هتخرج إزاي يا فالح كورونا هتكشفك"
» "قفشة" يروى كواليس انضمامه للمارد الأحمر
» مصابة بكورونا توجه رسالة مؤثرة من داخل العناية
» منع إقامة سوق الجمعة لمواجهة «كورونا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة