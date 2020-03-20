» الصحة تكشف عن حالات مصابة بـ"كورونا" مجهولة المصدر

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فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أنه تم تسجيل 6 إصابات بفيروس"كورونا" غير معلوم مصدر إصابتها ، لافتا إلي أن هناك تنسيق مشترك بين أجهزة الدولة لمواجهة الوباء.

وأضاف المصدر في تصريحات نشرتها"روسيا اليوم" أن الوزارة تعمل علي توفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، لافتا إلي الاعتمادات المالية اللازمة متوفرة لذلك، لافتا إلي أن لبنان يستعد للمرحلة الرابعة من مراحل تفشي الوباء، آملا إلا يصلوا إليها، ومشددا علي أن تفشي الفيروس يقتضي تعاون المجتمع من كافة شرائح المجتمع بتطبيق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة.

 


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